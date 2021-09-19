Volkan Demirel'den Pereira'ya eleştiri: Yanlış yaptı!

19 Eylül 2021 Pazar 23:38 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 23:38

Volkan Demirel'in Başakşehir-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi şu şekilde:

"Fenerbahçe'nin Frankfurt maçı çok tempolu geçti. Almanya'ya gittiler, geldiler, birçok sebep sayabiliriz. Oyuncu değişiklikleri tartışılabilir. Ancak Başakşehir'in nasıl oynayacağı biliniyordu. Oyunu kaleden başlatarak rakibin yarı alanına oyunu yığmaya çalışan bir sistem. Fenerbahçe baskı ile Başakşehir'e cevap vermeye çalıştı. Fenerbahçe önde baskıyı yanlış yaptı . Tolga Ciğerci rahat pas yaptı ve sağdan gelen ikinci atakta gol geldi."

BU TAKTİK DOĞRU MUYDU?

Fenerbahçe, genellikle kanatları kullanmaya çalıştı. Ancak etkili olamadı. Stoperler topu orta sahaya getiriyor, onlar da kanada veriyorlar. Kanattan bindiren bek orta yapıyor. Bu taktik Başakşehir'e karşı doğru muydu, tartışılır.

F.BAHÇE'NİN PLANI TUTMADI

Aykut Hoca golden sonra 'Ben bekleyeyim, Fenerbahçe nasılsa gelecek. Ben pozisyon bulurum' diye düşündü. Aykut Hoca'nın planı tuttu, Fenerbahçe'nin planı tutmadı.

DEĞİŞİKLİKLER YANLIŞ

Fenerbahçe'nin yapacağı tek şey kanatlardan mı oynamaktı? Başka şeyler üretebilirdi. Hep söylüyorum; futbolu ayağı bilen oyuncularla oynamak lazım. İkinci yarı yapılan değişiklikler doğru değildi.