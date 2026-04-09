Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu. Kariyerine ilişkin ilginç bir itirafta bulunan Demirel, "Bana Fenerbahçe tesislerinde 'Dayı' derlerdi. Dışarıda ise 'Ayı' lakabı takıldı" dedi.

TRT Spor'a konuşan teknik direktör Volkan Demirel, "Bana Fenerbahçe tesislerinde 'Dayı' derlerdi. Dışarıda ise 'Ayı' lakabı takıldı. İnsanlara belki abes bir kelime gibi geliyor ama benim kızlarımın en sevdiği oyuncak bir ayı. Kızımın bir tane ayısı var, adı da Volkan. Ben ayı olmaktan ve ayı gibi görünmekten çok mutluyum. Çünkü ayı çok güçlü bir hayvandır" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarını sürdüren Volkan Demirel, "Ben çok güzel goller yedim. Ama aklımda kalanlar yediğim hatalı goller. Üç tanesini unutamıyorum. Edu ile çarpıştığımız pozisyonda Galatasaray'ın golü, Kasımpaşa maçında kendi kaleme attığım gol ve İtalya'dan yediğim gol" dedi.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA KOLLER'İ İTTİĞİMDE..."

EURO 2008 dönemleri hakkında konuşan Demirel, "Avrupa Şampiyonası zamanı Avrupa'dan bazı kulüplerle görüşüyorduk. Koller'i ittiğim an, o 3-4 kulüp de bir anda görüşmeleri bıçak gibi kesti" dedi.

"BİRİ BABAMSA, DİĞERİ AĞABEYİMDİR"

Fenerbahçe'nin eski başkanları Aziz Yıldırım ve Ali Koç hakkında da konuşan Demirel, "Aziz Yıldırım'ı ben her zaman babam yerine koyarım. Ali Koç da aynı şekilde benim için. Biri babamsa biri de ağabeyim gibidir" açıklamasında bulundu.