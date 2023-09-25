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Spor

Volkan Demirel'den Trabzonspor maçı değerlendirmesi: ''Bir dakika bile düşünmedim''

Atakaş Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Demirel, . Maçın bir dakikasında bile kaybedeceğimizi, berabere kalacağımızı düşünmedim. Gerçekten inanılmaz bir mücadele gösterdiler. Trabzonspor inanılmaz moralliydi. Trabzonspor'u iyi anlattığımızı düşünüyorum.' dedi.

25 Eylül 2023 Pazartesi 23:06 - Güncelleme:
Volkan Demirel'den Trabzonspor maçı değerlendirmesi: ''Bir dakika bile düşünmedim''
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Atakaş Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, 3-2 kazandıkları Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"BİR DAKİKA BİLE DÜŞÜNMEDİM"

Karşılaşmayı yorumlayan Volkan Demirel, "Açıkçası ben arkadaşlarımı tebrik ederim. Maçın bir dakikasında bile kaybedeceğimizi, berabere kalacağımızı düşünmedim. Gerçekten inanılmaz bir mücadele gösterdiler. Trabzonspor inanılmaz moralliydi. Trabzonspor'u iyi anlattığımızı düşünüyorum. Uzun topla şişirip, ikinci topu alıp kaleye gitmek isteyen bir Trabzonspor vardı. 60-65'ten sonra düşeceklerini biliyorduk. Çok çalışıyoruz. Fiziksel olarak çok iyiyiz. Rakip takımları iyi analiz ediyoruz. Geçmiş maçlarda ligin üst sırasında yer alan takımlarla oynadık. Alanya maçı hariç, futbol olarak daha üstün olan bizdik. 11 golümüz oldu. 10 puana yükseldik. Geçen haftaki ve Adana Demirspor maçı farklı olsa farklı şeyler konuşuyorduk. Geçilen zorluklardan sonra bu takımın buralara gelmesi mucize. Bu takıma herkes teşekkür etmeli. Sahamız, tesisimiz yok, hiçbir şey yok ama kimle oynarsak oynayalım saygı duyulması gereken bir takım olmamız gerektiğini gösterdik." şeklinde konuştu.

"GALİBİYETİ HAK ETTİK"

Volkan Demirel, 'Takımdaki bütün oyuncuların neler yapabileceğini biliyorum. Bu takımı ben kurdum. Herkesin sahada ne yapacağını biliyorum. Onlara sadece bunu söyledim. Oynayan taraf bizdik. Adaletli bir maç oldu. Kazanmayı hak eden taraf bizdik. Hak edilen bir galibiyet aldık." dedi.

"YAŞADIKLARIMIZ, OLANLAR..."

Volkan Demirel sözlerini son olarak, 'Konuşurken duygulanıyorum. Ben hepsiyle gurur duyuyorum. Çok doluyuz yaşadıklarımız, olanlar, bitenler... Hala bir şeyler yapıyoruz. Bugün 12'den beri dışarıda oyuncuların antrenman sahasını aramaya çalıştım. 4'te geldim otele. Bunları anlatıp insanları üzmek istemiyorum. Bilinmeyen çok şey var. Ama bu takım gerçekten hak ettiği yerlere gelecek.' şeklinde noktaladı.

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