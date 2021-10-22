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Spor

Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya cevap

Fenerbahçe'nin Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Vitor Pereira'nın dikkat çeken açıklamalarına eski Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel cevap verdi.

22 Ekim 2021 Cuma 20:36 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 20:36
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UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın maç sonu açıklamaları dikkat çekmişti. beIN Sports yorumcusu eski kaleci Volkan Demirel, Vitor Pereira'nın açıklamaları hakkında konuştu.

Volkan Demirel, "Fenerbahçe neredeyse, o kupaya sahiptir." diyerek sarı-lacivertli takımda hedefin UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu olması gerektiğini belirtti.

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki oyununu beğendiğini de söyleyen eski kaleci, "Oyun olarak Avrupa'da daha iştahlı bir Fenerbahçe var. Dün net denmese bile 10 pozisyonu var, önceki maç da öyle, Frankfurt maçı da öyle. Avrupa'da daha heyecanlı bir Fenerbahçe var. Avrupa'da Fenerbahçe'ye karşı bu kadar kapanarak oynamıyorlar." yorumunu yaptı.

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