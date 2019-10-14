Volkan Demirel’e Koç’tan yeni görev
KANARYA’DA sezon başında sözleşmesi 1 yıl uzatıldıktan sonra kariyerine nokta koyarak kaleci antrenörlüğüne başlayan Volkan Demirel’e Başkan Ali Koç tarafından yeni bir görev verildiği belirlendi.
- Star Spor
Geçtiğimiz günlerde altyapı denince akla gelen ilk ülkelerden olan Hollanda’ya gidip Feyenoord’u ziyaret eden Volkan’ın bundan böyle yabancı kulüplerin altyapılarını inceleyip Koç’a rapor edeceği kaydedildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.