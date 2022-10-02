Volkan Demirel'in Hatayspor'u, Sivasspor'u deplasmanda devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta maçında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.

Konuk ekip yeni teknik direktörü Volkan Demirel ile uzun süre sahada 10 kişiyle mücadele etmesine rağmen ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi Sivasspor ise ligdeki galibiyet hasretine 8. haftada da son veremezken, 4 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Gradel'in ön direğe ortaladığı topu Yatabare kafası ile tamamlamak istedi. Top az farkla dışarı çıktı.

7. dakikada sol çizgiden ceza sahasına giren Lobjanidze, pasını Bertuğ Özgür Yıldırım'a aktardı. Bu futbolcunun altıpasa yakın noktada vuruşunda son anda topa ayak koyan Appindangoye tehlikeyi uzaklaştırdı.

14. dakikada Kerim'in pasında altıpas çizgisi önünde topla buluşan El Kaabi topu ağlarla buluşturdu. 0-1

20. dakikada Kerim'in ön direğe ortaladığı topu El Kaabi kafasıyla düzeltti. Bertuğ topu ağlarla buluşturdu. 0-2

23. dakikada Gradel'in ortaladığı topu Ulvestad Erdoğan'a gönderdi. Erdoğan kafa vuruşu ile takımının ilk gölünü kaydetti. 1-2

28. dakikada Sivasspor baskıyı artırdı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Yatabare, pasını sağ çaprazda müsait durumda olan Erdoğan Yeşilyurt'a aktardı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

32. dakikada Keita'nın sağ çaprazdan uzun şutunda kaleci Erce topu çıkartmayı başardı.

42. dakikada sarı kart gören Riberio hakeme itiraz edince bu kez kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hatayspor oyunda 10 kişi kaldı.

45+1. dakikada Dia Saba'nın ceza yayının gerisinden şutunda kaleci parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada Yatabare'nin ceza yayının solundan sert şutunda meşin yuvarlak Vranjes'e çarparak kornere çıktı.

55. dakikada Erdoğan'ın ortasında Burak topu kafası ile çıkartmak istedi. Top az farkla kornere çıktı.

57. dakikada Uğur'un ceza sahası içerisine yaptığı ortasında kaleci Erce topu kontrol etti.

63. dakikada Gradel topu kale çizgisi önündeki Robin'e gönderdi. Robin'in vuruşunda Erce topu çıkartmayı başardı.

72. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında kalecinin müdahalesinin ardından meşin yuvarlak arka direkte Dia Saba'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun önünü açarak yaptığı vuruşta top, rakip defansa çarptı. Pozisyonun takibinde Yatabare'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

79. dakikada Erdoğan'un ceza sahası dışından kullandığı sert şutta kaleci Erce topu uzaklaştırmayı başardı.

86. dakikada N'Jie'nin ceza yayının gerisinden sert şutunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

90. dakikada Sivasspor sağ kanattan korner kazandı. Dia Saba'nın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Angielski'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Karabalcık, Murat Altan

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Appindangoye (Dk. 58 N'Jie), Uğur Çiftçi (Dk. 77 Alaaddin Okumuş), Ulvestad (Dk. 58 Hakan Arslan), Keita (Dk. 71 Angielski), Robin Yalçın, Dia Saba, Gradel, Yatabare

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Dk. 77 Sadık Baş), Vranjes, Burak Öksüz, Kaan Kanak, Ribeiro, Boudjemaa (Dk. 67 Rayane), Onur Ergün, Lobjanidze (Dk. 77 Saint Louis), El Kaabi (Dk. 88 Luis Mendes), Bertuğ Özgür Yıldırım (Dk. 46 Kevin Varga)

Goller: Dk. 14 El Kaabi, Dk. 20 Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Dk. 23 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 80 Kaan Kanak, Dk. 81 Vranjes, Erce Kardeşler (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Dk. 42 Ribeiro (Atakaş Hatayspor)