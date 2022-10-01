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Spor

Volkan Demirel'in ilk maçı öncesi Hatayspor'da 2 eksik

Teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getiren Hatayspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak. Bordo beyazlı takımda Kevin Soni ve Simon Falette forma giyemeyecek.

AA1 Ekim 2022 Cumartesi 09:56 - Güncelleme:
Volkan Demirel'in ilk maçı öncesi Hatayspor'da 2 eksik
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 14.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Volkan Demirel: Hatay'da kilo alacağım diye korkuyorum

Yeni teknik direktör Volkan Demirel, yönetiminde ilk maçına çıkacak olan bordo-beyazlı ekip, rakibi gibi ligde hasret kaldığı ilk galibiyetini almak için Sivasspor'a karşı ter dökecek.

Ligde oynadığı 6 maçta 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Hatayspor, puan cetvelinin son sırasında bulunuyor.

Hatayspor'un golcüsü Kevin Soni'ye ameliyat

Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Kevin Soni'nin yanı sıra kart cezalısı Simon Falette karşılaşmada forma giyemeyecek.

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