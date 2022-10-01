Volkan Demirel'in ilk maçı öncesi Hatayspor'da 2 eksik

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 14.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Volkan Demirel: Hatay'da kilo alacağım diye korkuyorum
Yeni teknik direktör Volkan Demirel
, yönetiminde ilk maçına çıkacak olan bordo-beyazlı ekip, rakibi gibi ligde hasret kaldığı ilk galibiyetini almak için Sivasspor'a karşı ter dökecek.
Ligde oynadığı 6 maçta 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Hatayspor, puan cetvelinin son sırasında bulunuyor.
Hatayspor'un golcüsü Kevin Soni'ye ameliyat
Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Kevin Soni
'nin yanı sıra kart cezalısı Simon Falette
karşılaşmada forma giyemeyecek.