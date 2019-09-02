Volkan Demirel'in kararı bekleniyor
Fenerbahçe'de bugün Volkan Demirel’in de durumu belli olacak.
- STAR SPOR
Sözleşmesi biten 37 yaşındaki file bekçisine teknik direktör Ersun Yanal’ın isteği üzerine yöneticiler Altay ve Harun’dan sonra 3. kaleci olmasını ve yardımcı antrenörlük yapmasını önermişti. Bir yıl daha aktif olarak futbol oynamayı isteyen Volkan ise yönetimden düşünmek için süre istemişti. Volkan bugün olumlu cevap verirse kendisiyle sözleşme imzalanacak ve hem takıma ağabeylik yapacak hem de Yanal’a yardım edecek.
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