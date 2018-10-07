Volkan Demirel'in neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı!

1) Volkan Demirel’in takım içindeki liderliği Comolli’yi rahatsız ederken, sezon başından bu yana ikili arasında hissedilen ama görünmeyen bir gerilim vardı.

2) Ozan Tufan’ın kadro dışı bırakılması, Volkan Demirel’i yıktı. Giuliano ve Josef de Souza’nın gönülsüz gidişi de tecrübeli file bekçisini üzdü, olumsuz etkiledi.

3) Sportif direktör Comolli ve teknik sorumlu Cocu, açık açık konuşup, “Birinci kalecimiz Harun’dur” demesi, sarı-lacivertli futbolcuyu moral olarak çökertti.

4) Avrupa kadrosunda bulunmayan Soldado, ligde de planlar arasında yer almazken, benzer şekilde Mehmet Ekici ve Valbuena da de ideal kadroda düşünülmüyor.

Fenerbahçe’de lig ve Avrupa’da yaşanan istikrarsız sonuçların ilk etkileri ortaya çıkarken, yaşanan kriz aslında hiç de sürpriz değil... Çünkü sezon başından bu yana yaşananlara bakıldığında, özellikle Volkan Demirel konusunda Sportif Direktör Damien Comolli’nin çok rahatsız olduğu belli olmuştu.

Volkan’ın takım içi liderliğinden ve futbolcular üzerinde etkisinden rahatsız olan Comolli, sezon başından bu yana tecrübeli file bekçisine mesafeli... Sezon başında Volkan Demirel’in yeni sözleşmesi uzun bir süre bekletilirken, tecrübeli eldiven takımın İsviçre kampına yetişmişti. O tarihten itibaren Samandıra’da başlayan değişim Volkan Demirel tarafında etki bıraktı.

Deneyimli eldiven, takım içerisinde kardeşi gibi gördüğü Ozan Tufan’ın sezon başında kadro dışı bırakılmasına üzüldü. Kalede Volkan ve Berke ikilisiyle yola çıkmayı planlayan teknik heyet, transfer dönemi bitmeden karar değiştirip, direkt oynayacak bir isim istedi. Harun Tekin transferinde Damien Comolli’nin etkisi önemli oldu ve 29 yaşındaki kaleci birinci isim olarak belirlendi. Bu durumu kamuoyunda açık açık dile getiren Comolli ve Cocu, “Birinci kalecimiz Harun’dur” diyerek Volkan’ı moral olarak çökertti.

Bir anda yedek kalan, ancak buna karşın Cocu ile arası hep iyi olan 37 yaşındaki kaleci, Giuliano ve Josef de Souza’nın ayrılık sürecinde de bazı üzüntüler yaşadı. Özellikle iki yıldızın gönülsüz ayrılması başta Volkan olmak üzere takımda etki bıraktı.

Rize’deki 3-0’lık yenilgi sonrası da taraftarlara özür dilemeye gidilirken Comolli ve Volkan Demirel arasındaki soğuk rüzgarlar durumu bu noktaya kadar taşıdı.

Sinyaller sürüyor

Fenerbahçe’de yaşanan değişimde benzer radikal kararların gelebileceği ön görülüyor. Özellikle devre arası dönemde, başta Roberto Soldado olmak üzere kadroda yer bulamayan Mehmet Ekici ve Valbuena gibi isimler öne çıkıyor. Bu isimler şu anda da ideal kadroda düşünülmüyor.

Comolli etkisi

Üç ismin kadro dışı kalması, üç antrenör Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı ile yolların ayrılmasında sportif direktör Damien Comolli etkili oldu.

Takım kaptanı Volkan Demirel’in teknik direktör Cocu ile iyi bir iletişimi vardı. Volkan’ın tecrübesinden, ligi ve takımı tanımasından faydalanan Cocu’nun saha dışındaki en büyük yardımcısı da takım kaptanıydı. İstanbul’a alışma süreci dahil, teknik adamın saha dışında yaşadığı birçok sıkıntıyı tecrübeli file bekçisi çözdü.

Kadro dışı kalan iki isim Aatif ve Dirar ise sorun çıkarmadan çalışmalarına devam ediyordu. Antrenörler ile teknik direktör Cocu, bu hafta içinde görüşmüş ve bugünkü maçtan sonra başlayacak milli takım arasında yapılacak çalışmalarla ilgili rapor istemişti. Bu talepten sonra bu isimlerin gönderilmesi de büyük şaşkınlık yarattı. Kararların alınmasında Comolli’nin başkan ve yönetimi bilgilendirmesi belirleyici oldu.

(Skorer)