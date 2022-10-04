Volkan Demirel'in sözleri olay oldu! Herkes bunu konuşuyor

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörlüğüne getirilen Volkan Demirel, yeni takımıyla ilk maçında galibiyet aldı. Galibiyet sonrası Volkan Demirel'in imza törenindeki sözleri yeniden gündem oldu ve sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük yapan Volkan Demirel sezon sonunda takımdan ayrılmış ve gelecek durağı merak konusu olmuştu. Süper Lig'de sezonun başlamasıyla aldığı kötü sonuçların ardından Serkan Özbalta ile yollarını ayıran Hatayspor'da göreve Volkan Demirel getirilmişti.
Bu sezon hiç galibiyeti bulunmayan Hatayspor, Volkan Demirel ile ilk maçında Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek galibiyetle tanıştı. Hatayspor, şu anda 4 puanla 18. sırada yer alıyor.
Hatayspor'un galibiyeti sonrası Volkan Demirel'in imza törenindeki sözleri yeniden gündem oldu. Genç çalıştırıcının sözleri sosyal medyada taraftarlar tarafından binlerce kez paylaşıldı.
Volkan Demirel, yeniden gündem olan imza töreninde şu sözleri kullanmıştı: "Takıma da söyledim, şehre de söylüyorum, burada da söylüyorum. İlk 6 haftayı herkes bir kafasından atsın, reset yapsın, unutsun. Bundan sonra yeni bir beyaz sayfayla beraber, Hataysporumuzu en iyi şekilde oynatarak, her zaman sonuç almaya odaklı bir takım olacağız."
Star Gazetesi