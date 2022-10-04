Volkan Demirel'in sözleri olay oldu! Herkes bunu konuşuyor

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörlüğüne getirilen Volkan Demirel, yeni takımıyla ilk maçında galibiyet aldı. Galibiyet sonrası Volkan Demirel'in imza törenindeki sözleri yeniden gündem oldu ve sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

VOLKAN DEMİREL, HATAYSPOR İLE GERİ DÖNMÜŞTÜ

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük yapan Volkan Demirel sezon sonunda takımdan ayrılmış ve gelecek durağı merak konusu olmuştu. Süper Lig'de sezonun başlamasıyla aldığı kötü sonuçların ardından Serkan Özbalta ile yollarını ayıran Hatayspor'da göreve Volkan Demirel getirilmişti.

HATAYSPOR, VOLKAN DEMİREL İLE GALİBİYETLE TANIŞTI

Bu sezon hiç galibiyeti bulunmayan Hatayspor, Volkan Demirel ile ilk maçında Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek galibiyetle tanıştı. Hatayspor, şu anda 4 puanla 18. sırada yer alıyor.

VOLKAN DEMİREL'İN SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hatayspor'un galibiyeti sonrası Volkan Demirel'in imza törenindeki sözleri yeniden gündem oldu. Genç çalıştırıcının sözleri sosyal medyada taraftarlar tarafından binlerce kez paylaşıldı.

"İLK 6 HAFTAYI HERKES UNUTSUN" DEMİŞTİ

Volkan Demirel, yeniden gündem olan imza töreninde şu sözleri kullanmıştı: "Takıma da söyledim, şehre de söylüyorum, burada da söylüyorum. İlk 6 haftayı herkes bir kafasından atsın, reset yapsın, unutsun. Bundan sonra yeni bir beyaz sayfayla beraber, Hataysporumuzu en iyi şekilde oynatarak, her zaman sonuç almaya odaklı bir takım olacağız."