Volkan Fındıklı'dan Altınordu'ya 1+1 yıllık imza

DHA 1 Eylül 2021 Çarşamba 11:46 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 11:46

Volkan, kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Öncelikle Altınordu ailesine katıldığım için çok mutluyum. Hedefleri ve kendine özgü sistemi olan bir kulübe geldim. Bu takımın içinde bulunup katkı vermek için sabırsızlanıyorum. Bu süreçte bana kulüp yapısını ve hedeflerini anlatan ve Altınordu'ya gelmeme vesile olan Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu ve Başkan Vekilimiz Barış Orhunbilge'ye teşekkür ediyorum. Umarım başarılı, sakatlıksız ve güzel bir sezon geçiririz" dedi.

1.91 boyunda ve 30 yaşındaki savunma oyuncusu, kırmızı-lacivertlilerin dış transferdeki 4'üncü takviyesi oldu. Geçen sezon Play-Off finali oynayan kadrosu büyük oranda dağılan, altyapısında yetişen 19 yaşındaki golcü Enis Destan'ı da 1-2 gün içinde Avrupa'ya uğurlamaya hazırlanan Altınordu, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala takviyelerini sürdürecek.

NİĞDE ANADOLU FK SATILIYOR

Altınordu, 2'nci Lig'de yer alan hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK'nın satışı konusunda Galatasaraylı iş adamlarıyla el sıkıştı. Kulübün satışı konusunda işlemlerin başladığı öğrenilirken, İzmir ekibinin bu anlaşma ile kasasına 8 milyon TL koyacağı bildirildi. Niğde Anadolu FK'nın, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın daha önce kurduklarını ve sahibinin Galatasaray olduğunu açıkladığı 1481 Futbol Grubu tarafından satın alınacağı kaydedildi.