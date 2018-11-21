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Volkan Şen FETÖ'nün 'Mor Beyin' tuzağına düştüğü ortaya çıktı

Türkiye’de, Bursaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Konyaspor gibi Süper Lig kulüplerinin bir dönem formasını giyen eski milli futbolcu Volkan Şen’in, FETÖ/PDY’nin ByLock yönlendirmesi olarak bilinen ‘Mor Beyin’ tuzağını düştüğü öğrenildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) futbol yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, eski milli futbolcu Volkan Şen hakkında FETÖ/PDY’ye üye olma şüphesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığı, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği ortaya çıktı. 

Volkan Şen hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 12 Aralık 2017 tarihinde ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ iddiasıyla soruşturma başlattığı ortaya çıktı. 

Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde; Volkan Şen’in kullandığı, sonu ‘1010’ ile biten GSM hattının Osman O. adına kayıtlı olduğu tespit edilerek, kullandığı uygulamalardan veya girdiği bazı sitelerin iradesi dışında telefonunu ByLock IP’lerine yönlendirmiş olabileceği rapor edildi. 

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, konuya ilişkin yürüttüğü soruşturmada, Volkan Şen’in FETÖ/PDY’nin tuzağı ‘Mor Beyin’ olarak bilinen listede yer aldığının anlaşıldığına, örgütle bağlantılı kurumlarda çalışmasının olmadığına, örgütle iltisaklı derneklerde kaydının bulunmadığına, Bank Asya’da hesabının olmadığına, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kamu davası açmaya yeterli delil bulunamadığından, kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği öğrenildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 bin 480 kişinin FETÖ/PDY’nin ByLock yönlendirmesi olarak bilinen ‘Mor Beyin’ yazılımı nedeniyle tuzağa düştüğünü açıklamış, yapılan incelemeler sonucu bu kişilerin FETÖ/PDY üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmadıklarını tespit etmişti. 

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