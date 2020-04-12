Volkan Şen: ''Şenol Güneş benim için bir baba gibi''

12 Nisan 2020 Pazar 00:01 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 00:01

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Kurtuluş Yurt ve Volkan Şen, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundular. İki futbolcu da dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının en kısa zamanda bitmesini dilerken, Şen, Trabzonspor ve Bursaspor'da beraber çalıştığı Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile ilgili konuştu.

Volkan Şen, "Şenol Güneş'i çok seviyorum. Benim için bir baba gibi. Hakkımda söyledikleri mutluluk verici." dedi. Tecrübeli oyuncu ayrıca milli formayı yeniden giymeyi çok istediğini söyledi.