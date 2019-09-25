Volkan Şen'den olay sözler: Bursa'da sizi aldırırım, o tribünler beni iyi bilir
Adana Demirspor futbolcusu Volkan Şen için şok eden bir iddia ortaya atıldı...
TFF 1. Lig'deki Adana Demirspor- Bursaspor mücadelesinde Volkan Şen'in söylediklerini Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan doğruladı.
Volkan Şen'in Bursaspor maçında Sportif Direktör Selçuk Erdoğan ve oyunculara, "Bursa'da sizi aldırırım. O tribünler beni iyi bilir" dediği ortaya çıktı.
Şen sezon başında Adana Demirspor'la sözleşme imzalamıştı...
(Bursa Hakimiyet)
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