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Volkan Şen'den olay sözler: Bursa'da sizi aldırırım, o tribünler beni iyi bilir

Adana Demirspor futbolcusu Volkan Şen için şok eden bir iddia ortaya atıldı...

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TFF 1. Lig'deki Adana Demirspor- Bursaspor mücadelesinde Volkan Şen'in söylediklerini Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan doğruladı.

Volkan Şen'in Bursaspor maçında Sportif Direktör Selçuk Erdoğan ve oyunculara, "Bursa'da sizi aldırırım. O tribünler beni iyi bilir" dediği ortaya çıktı.

Şen sezon başında Adana Demirspor'la sözleşme imzalamıştı...

(Bursa Hakimiyet)

 

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