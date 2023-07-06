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Spor

Vukovar-Srebrenitsa Maratonu başladı

Srebrenitsa soykırımının anma etkinlikleri kapsamında 12.si düzenlenen '' Hırvatistan'da başladı.

6 Temmuz 2023 Perşembe 17:47 - Güncelleme:
Vukovar-Srebrenitsa Maratonu başladı
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Zagreb Boşnak Azınlık Konseyi (VBNMGZ) tarafından düzenlenen maraton, Hırvatistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi ve konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic ile Zagreb Belediyesinin himayesinde düzenleniyor.

Maratona katılanların, Vukovar yakınlarındaki Ovcara'daki anıttan Potoçari'ye kadar olan 227 kilometrelik yolu 5 günde tamamlamaları planlanıyor.

Zenica'dan katılan Mirsad Softic, savaştaki tüm masum kurbanlar için koşacağını söyledi.

Yaşanan acıları dünyaya göstermek istediklerini aktaran Softic, "Bu bir barış yarışı. Yaşananların unutulmaması ve tekrarlanmaması için bir barış mesajı göndermek istiyoruz. Soykırım ve diğer suçlara yol açabilecek şeyleri bırakmak gerekiyor." dedi.

Srebrenitsa ve Vukovar'da neler yaşanmıştı?

Bosna Hersek'in doğusunda yer alan Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerinin kontrolünde bulunan alana gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti ve toplu mezarlara gömdü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yıl da kimlikleri tespit edilen 30 soykırım kurbanı toprağa verilecek.

Hırvatistan'ın 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrıldığını açıklamasının ardından başlayan savaşta ise Vukovar'daki çatışmalar aynı yılın ağustos ayından kasım ayına kadar sürmüştü.

Yugoslav askerler ve Sırp paramiliter birliklerinin üç ay boyunca kuşatma altında tuttuğu Vukovar'daki olaylar şehrin işgaliyle sona ermişti. Nüfusunun çoğunluğu Hırvatlardan oluşan Vukovar'ın işgalinin ardından şehirdeki siviller işkenceye uğramış, öldürülmüş ve sürgün edilmişti.

Resmi olmayan verilere göre, Vukovar'da 3 binden fazla insan öldürülmüş, binlerce insan toplama kamplarında esir tutulmuştu.

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