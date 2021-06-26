Vüsal İsgenderli Keçiörengücü'nde

AA 26 Haziran 2021 Cumartesi 11:30 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 11:30

TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, Azerbaycanlı kanat oyuncusu Vüsal İsgenderli'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, son olarak Keşle forması giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu Vüsal İsgenderli ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Vüsal'a, 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerine Ravan Bakü takımında başlayan Vüsal İsgenderli'nin, Keşle takımında gösterdiği performansla dikkat çektiği ve Azerbaycan Milli Takımı'na seçildiği de belirtildi.

