32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7386
  • 6,44
  • 257.251
  • 98695.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Walece Kartal oluyor

Alman basını, Siyah-Beyazlı takımın Hannover’de forma giyen Brezilyalı oyuncu için görüşmelere başladığını yazdı. Almanlar, Walace için 8 milyon euro istiyor.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TRANSFERDE Fenerbahçe ve Galatasaray’a göre oldukça sessiz kalan Beşiktaş’ın yavaş yavaş harekete geçtiği belirtilirken, listenin ilk sırasında Hannoverli Walace’ın olduğu ileri sürüldü. Alman Bild Gazetesi’nin iddiasına göre Siyah-Beyazlı yönetim 24 yaşındaki Brezilyalı ön libero için temasa geçti. Walace’ın kulübü ile sözleşmesi 2022’ye kadar devam ediyor.

FİYATI ARTABİLİR

Transfer için yeşil ışık yakan Hannover’in 2018’de 6 milyon euroya aldığı Sambacı için en az 8 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirledi. İspanya ve Rusya’dan bazı kulüplerin de gündeminde olan Walace’ın rekabet halinde fiyatanın daha da yukarı çıkabileceği belirtiliyor. Asıl mevkisi ön libero olan Walace, 10 numara mevkisinde de oynuyor.

MARKOVİC’E TEKLİF

Öte yandan Beşiktaş’ın daha önce de gündemine giren Lazar Markovic için yeniden harekete geçtiği de öğrenildi. Liverpool ile yolunu ayıran 25 yaşındaki oyuncunun menajeri ile yapılan son görüşmenin olumlu geçtiği ve Kartal’ın senelik 1.5 milyon eurodan 3 yıllık bir mukavele teklifi yaptığı ifade edildi. Beşikt aş şimdi genç oyuncudan cevap bekliyor.

THY’den duygulandıran Eren Bülbül paylaşımı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Husilerin gemiye saldırısı engellendi

Husilerin gemiye saldırısı engellendi

Yeni rektör, 'yeni mezun' oldu

Yeni rektör, 'yeni mezun' oldu

IKBY'de yeni bakanların isimleri belli oldu

IKBY'de yeni bakanların isimleri belli oldu

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

THY’den duygulandıran Eren Bülbül paylaşımı

THY’den duygulandıran Eren Bülbül paylaşımı

'Adanalı' sözüne böyle cevap verdiler: #TeşekkürlerÖmerAbi

'Adanalı' sözüne böyle cevap verdiler: #TeşekkürlerÖmerAbi

Reyhanlı’da korkutan yangın

Reyhanlı’da korkutan yangın

Meteoroloji İstanbul için uyardı: kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji İstanbul için uyardı: kuvvetli yağış geliyor
 

POPÜLER HABERLER

THY’den duygulandıran Eren Bülbül paylaşımı

THY’den duygulandıran Eren Bülbül paylaşımı

NASA Dünya'nın son halini yayınladı! Türkiye'nin fotoğrafı da var...

NASA Dünya'nın son halini yayınladı! Türkiye'nin fotoğrafı da var...

Başkan Erdoğan'ın ilk durağı orası oldu

Başkan Erdoğan'ın ilk durağı orası oldu

Bu heykel başka! Kemençe çalıp türkü söylüyor...

Bu heykel başka! Kemençe çalıp türkü söylüyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA