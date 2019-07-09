Walece Kartal oluyor

TRANSFERDE Fenerbahçe ve Galatasaray’a göre oldukça sessiz kalan Beşiktaş’ın yavaş yavaş harekete geçtiği belirtilirken, listenin ilk sırasında Hannoverli Walace’ın olduğu ileri sürüldü. Alman Bild Gazetesi’nin iddiasına göre Siyah-Beyazlı yönetim 24 yaşındaki Brezilyalı ön libero için temasa geçti. Walace’ın kulübü ile sözleşmesi 2022’ye kadar devam ediyor.

FİYATI ARTABİLİR

Transfer için yeşil ışık yakan Hannover’in 2018’de 6 milyon euroya aldığı Sambacı için en az 8 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirledi. İspanya ve Rusya’dan bazı kulüplerin de gündeminde olan Walace’ın rekabet halinde fiyatanın daha da yukarı çıkabileceği belirtiliyor. Asıl mevkisi ön libero olan Walace, 10 numara mevkisinde de oynuyor.

MARKOVİC’E TEKLİF

Öte yandan Beşiktaş’ın daha önce de gündemine giren Lazar Markovic için yeniden harekete geçtiği de öğrenildi. Liverpool ile yolunu ayıran 25 yaşındaki oyuncunun menajeri ile yapılan son görüşmenin olumlu geçtiği ve Kartal’ın senelik 1.5 milyon eurodan 3 yıllık bir mukavele teklifi yaptığı ifade edildi. Beşikt aş şimdi genç oyuncudan cevap bekliyor.