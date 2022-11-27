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Spor

Walid Regragui: Bizi yenmek zor

Dünya Kupası'nda Belçika'yı 2-0 mağlup eden Fas'da teknik direktör Walid Regragui, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

27 Kasım 2022 Pazar 21:08 - Güncelleme:
Walid Regragui: Bizi yenmek zor
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Katar'daki Dünya Kupası'nda Belçika'yı 2-0'lık skorla mağlup eden Fas'ta teknik direktör Walid Regragui, karşılaşma sonrası görüşlerini aktardı.

Walid Regragui, "Bu tarz bir turnuvada gösteri yapmakla kazanmak veya hedeflerinize ulaşmak arasında seçim yapmak zorundasınız. Biz kazanmayı seçtik." dedi.

"Takım olarak çok uyumlu bir blok oluşturduk, bizi hareket ettirmek zor." diyen Faslı teknik adam, "Herkes iyi çalışıyor. Sahip olduğumuz kaliteli oyuncularla büyük bir şeyler yapabileceğimizi biliyoruz. Harika bir takım olduğumuzu söylemiyorum ama bizi yenmek zor." ifadelerini kullandı.

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