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Spor

Walid Regragui: Oyuncularım vatanı için ölmeye hazır

2022 Dünya Kupası'nın son 16 turunda İspanya'yı penaltılarla yenerek çeyrek finale yükselen Fas'ta teknik direktör Walid Regragui, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

7 Aralık 2022 Çarşamba 00:23 - Güncelleme:
Walid Regragui: Oyuncularım vatanı için ölmeye hazır
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Fas teknik direktörü Walid Regragui, İspanya zaferi sonrası konuştu.

Regragui dünyanın en iyi takımlarından birini elediklerini söyleyerek sözlerine başladı ve "Fas halkına daha da fazlasını vermek istiyoruz. Kadromuzla çok gurur duyuyoruz, bu da bizi daha iyi olmaya itiyor. Oyuncularımız olağanüstü bir şey yaptı. Dünyanın en iyi takımlarından birine, turnuvanın belki de en iyi takımına karşı hiç eksiğimiz olmadan mücadele ettik ve kazandık." diye konuştu.

Kaleci Yassine Bounou'nun penaltılardaki performansını da yere göğe sığdıramayan Regragui, "Maçta çok efor sarf ettik. İspanya bizi topun peşinden çok koşturdu ama Dünyanin en iyi kalecilerinden birine sahibiz." açıklamasını yaptı.

Dünya Kupası'nda final hedeflediklerini de saklamayan Regragui, "Sınırlarımızı zorlamaya devam etmek istiyoruz. Çabalarımızın karşılığını sahada alabilmek güzel. Bu yola çıkarken iddialı olmamız gerektiğini söylemiştim. Çocuklar da buna inandı çünkü tüm oyuncularım vatanı için ölmeye hazır." diyerek iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

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