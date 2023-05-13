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Spor

Walter Tavares, yılın savunmacısı seçildi

THY Euroleague'de yılın savunma oyuncusu ödülünün sahibi Real Madrid'in başarılı basketbolcusu Walter Tavares oldu. Tavares, kariyerinde bu ödüle 3. kez layık görüldü.

IHA13 Mayıs 2023 Cumartesi 14:26 - Güncelleme:
Walter Tavares, yılın savunmacısı seçildi
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Euroleague'de normal sezon ve play-offların tamamlanmasının ardından yılın en iyileri de belli oluyor. Euroleague'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, başantrenörlerin oylarıyla İspanyol ekibi Real Madrid'in Yeşil Burun Adalı basketbolcusu Walter Tavares'in yılın savunmacısı ödülünü kazandığı ifade edildi. 31 yaşındaki basketbolcu Madrid ile bu sezon Euroleague'de 10.9 sayı, 6.6 ribaund, 2.2 blok ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynarken aynı zamanda ligin en çok blok yapan oyuncusu oldu.

Walter Tavares, 2019 ve 2021 yılların ardından üçüncü kez bu ödüle layık görüldü.

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