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Spor

Wan-Bissaka'nın yeni adresi West Ham United oldu

Premier Lig ekibi West Ham United, Manchester United'dan 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu Wan-Bissaka'yı kadrosuna kattı.

AA13 Ağustos 2024 Salı 14:30 - Güncelleme:
Wan-Bissaka'nın yeni adresi West Ham United oldu
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İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Manchester United'ın sağ beki Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna kattı.

West Ham United Kulübü, 26 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 7 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin 15 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerine Crystal Palace'ta başlayan Wan-Bissaka, 2019'da 50 milyon sterlin karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu.

Wan-Bissaka, Manchester United formasıyla 5 sezonda 190 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

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