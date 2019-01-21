Wanda Nara, eşi Mauro Icardi'nin Inter'de kalacağını söyledi
Inter'in Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan transfer açıklaması geldi. Nara yaptığı açıklamada, 'Icardi yüzde yüz Inter'de kalacak ve sözleşme yenileyecek' dedi.
Real Madrid'in peşinden koştuğu Inter'in Arjantinli golcüsü Mauro Icardi takımıyla yeni sözleşme imzalayacak. Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajerliğini üstlenen Wanda Nara, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Icardi'nin transferi ile ilgili şunları söyledi;
"Kendisiyle henüz görüşmedim ama şunu söyleyebilirim ki Icardi yüzde yüz Inter'de kalacak ve sözleşme yenileyecek. İnsanlardan 'Inter'in soyunma odası Icardi'nin durumundan sıkıldı ve bu durumdan rahatsızlar' gibi cümleleri duymak benim hoşuma gitmiyor. Sonuçta Inter küçük bir takım değil. Bu hafta çok önemli. Inter yönetimi ile görüşmemiz olacak ve Icardi takımında kalacak."
(Güneş)
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