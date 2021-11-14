Washington Wizards 4'te 4 yaptı

14 Kasım 2021 Pazar 10:53 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 10:53

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde sezonun formda ekiplerinden Washington Wizards, Orlando Magic'i 12 sayı farkla yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve konferansında ilk sırada yer aldı.

9 galibiyet ve 3 mağlubiyetli Wizards'ta Spencer Dinwiddie 23 sayı, 11 ribaunt ve 6 asist, oyuna sonrada giren Montrezl Harrell 20 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Kyle Kuzma ise 17 sayı ve 10 ribauntla takımına galibiyeti getirdi.

Bu sezon 10. kez kaybederek konferansında son sırada yer alan Magic'te Cole Anthony 22 sayı ve 8 asist, Wendell Carter 17 sayı ve 7 ribaunt, Mo Bamba ise 14 sayı ve 17 ribauntla mücadele etti.

SONUÇLAR

Utah Jazz-Miami Heat: 105-111

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 112-101

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 118-113

Orlando Magic-Washington Wizards: 92-104

Toronto Raptors-Detroit Pistons: 121-127

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 91-89

Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 129-102