Washington Wizards 4'te 4 yaptı

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde sezonun formda ekiplerinden Washington Wizards, Orlando Magic'i 12 sayı farkla yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve konferansında ilk sırada yer aldı.
9 galibiyet ve 3 mağlubiyetli Wizards'ta Spencer Dinwiddie 23 sayı, 11 ribaunt ve 6 asist, oyuna sonrada giren Montrezl Harrell 20 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Kyle Kuzma ise 17 sayı ve 10 ribauntla takımına galibiyeti getirdi.
Bu sezon 10. kez kaybederek konferansında son sırada yer alan Magic'te Cole Anthony 22 sayı ve 8 asist, Wendell Carter 17 sayı ve 7 ribaunt, Mo Bamba ise 14 sayı ve 17 ribauntla mücadele etti.
Utah Jazz-Miami Heat: 105-111
New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 112-101
Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 118-113
Orlando Magic-Washington Wizards: 92-104
Toronto Raptors-Detroit Pistons: 121-127
Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 91-89
Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 129-102