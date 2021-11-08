Star.com.tr 8 Kasım 2021 Pazartesi 12:13 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 12:18

Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford, İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Arsenal'e konuk oldu. Emirates Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 1-0 galip ayrıldı. Arsenal'e 3 puanı getiren golü 56. dakikada Emile Smith Rowe kaydetti.

AUBAMEYANG PENALTI KAÇIRDI, KUCKA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bu arada 36. dakikada Pierre Aubameyang'ın kullandığı penaltı atışını Watford kalecisi Ben Foster kurtardı. Karşılaşmanın 89. dakikasında kırmızı kart gören eski Trabzonsporlu Juraj Kucka ise konuk takımı 10 kişi bıraktı.

OZAN TUFAN İLK 11'DE BAŞLADI

Fenerbahçe'de sezon başında Watford'a kiralanan Ozan Tufan karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 62. dakikada yerini Joao Junqueira'ya bıraktı.

OZAN TUFAN'A 10 ÜZERİNDEN 5

Ozan'ın Arsenal maçındaki performansı İngiliz basınında olumsuz şekilde yorumlandı. 10 üzerinden 5 puan verilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için "Orta sahada herhangi bir topla ileri çıkış veya kontrol sunamadı" yorumu yapıldı.

ARSENAL'DEN GOL ÖNCESİ CENTİLMENLİK DIŞI HAREKET

Bu arada Arsenal'in attığı gol öncesi yaşananlar Watford cephesinde büyük tepki çekti Ozan Tufan'ın da içinde yer aldığı olayda ev sahibi takım futbolcularının centilmenlik dışı davranması Watford Teknik Direktörü Claudio Ranieri'yi bir hayli kızdırdı.

OZAN TUFAN'IN TEDAVİSİ İÇİN TOPU DIŞARI ATTILAR AMA...

Gol öncesi Albert Sambi Lokonga ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak yerde kalan Ozan Tufan'ın tedavisi için takım arkadaşı Danny Rose topu dışarı attı. Oyun yeniden başladığında ise Arsenalli futbolcuların centilmenlik gereği topu Watfordlu meslektaşlarına göndermeleri beklenirken, oyuna devam ettiler ve birkaç paslaşmanın ardından Emile Smith Rowe'un golü geldi.

İKİNCİ TEPKİ; GOLDEN ÖNCEKİ FAULE

Golün hemen öncesinde ise hakemin, Arsenal'den Ainsley Maitland-Niles'ın Watfordlu Ismaila Sarr'a yaptığı faulü es geçtiğini iddia eden konuk takımın kızgınlığı ikiye katlandı.

RANIERI'DEN ARTETA'YA: "BU EYLEMDE SAYGI YOK!"

Watford'un hocası Ranieri, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'ya gol öncesi yaşanan bu olay nedeniyle tepki gösterirken, Sarr'a yapılan müdahalenin de bir faulü hak ettiğini ileri sürdü. İtalyan teknik adam, Arteta ile görüşmesiyle ilgili olarak "Ona bu eylemde saygı olmadığını söyledim" dedi.

"TOPUN BİZE GERİ VERİLMESİNİ BEKLİYORDUK"

Ranieri maç sonrası yaptığı açıklamada "Bilmek istediğim tek bir şey var. Yerde bir adam varken topu dışarı attık ve herkes topun bize geri verilmesini bekliyordu. O durumda bir centilmenlik olması gerekiyor. Danny Rose, Moussa Sissoko, herkes 'Hey, topu geri ver!' diyor. Topu dışarı attığında, geri vermelisin. Sonra Sarr'la topu alıp kontra atağa kalkıyoruz ama net bir faul yapılmasına rağmen verilmiyor. Bu inanılmaz!" diyerek isyanını dile getirdi.

ARTETA'DAN RANIERI'YE CEVAP: "BİR ŞEY VARSA ÖZÜR DİLERİM"

Arsenal'in hocası Arteta ise maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, olayı görmediğini ancak bir hataları varsa özür dilemekten mutlu olacağını söylerken, oyuncularının karakterinin ise sorgulanmaması gerektiğini belirtti. İspanyol teknik adam "Ranieri bana bu olaydan bahsetti. Bizim kadar dürüst bir takım olduğunu düşünmüyorum. Kötü bir niyet yok. Hareketi görmedim ama bir şey olduysa özür dilerim. Biz her zaman doğru şekilde rekabet ediyoruz" diye konuştu.

ARTETA: EN DÜRÜST BİZİZ

Arteta basın toplantısında ise golden önceki olayla ilgili bir soru üzerine "Oyuncularımı, takımımı ve kulübümü savunmak zorundayım. En dürüst biziz. Bazı zamanlar saf bile olabiliyoruz. Bu olayda kendimize avantaj sağlamak gibi bir niyetimiz olmadığına eminim" cevabını verdi.

WATFORD ATEŞ HATTINDA

11 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de Arsenal 20 puanla 5. sırada yer alıyor. Düşme hattını bir sıra üstünde, 17. basamakta bulunan Watford ise 10 puana sahip.