Watford finalde Manchester City'nin rakibi oldu

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan kupanın yarı final mücadelesinde Watford ile Wolverhampton karşılaştı.

Wolverhampton, 36. dakikada Matt Doherty ve 62. dakikada Raul Jimenez'in golleriyle ilk devreyi 2-0 önde kapattı. Watford, 79. dakikada Gerard Deulofeu ve 90+4. dakikada penaltıdan Troy Deeney'nin kaydettiği gollerle durumu 2-2'ye getirdi. Karşılaşmanın 90 dakikalık normal süresi 2-2 sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

Mücadelenin 104. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Deulofeu, Watford'a 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Watford, 18 Mayıs'ta oynanacak finalde Manchester City'nin rakibi oldu.