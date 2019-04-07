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Watford finalde Manchester City'nin rakibi oldu

İngiltere Federasyon Kupası'nda Watford, normal süresi 2-2 tamamlanan maçta Wolverhampton Wanderers'ı uzatma devreleri sonucu 3-2 yenerek finale yükseldi.

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Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan kupanın yarı final mücadelesinde Watford ile Wolverhampton karşılaştı.

Wolverhampton, 36. dakikada Matt Doherty ve 62. dakikada Raul Jimenez'in golleriyle ilk devreyi 2-0 önde kapattı. Watford, 79. dakikada Gerard Deulofeu ve 90+4. dakikada penaltıdan Troy Deeney'nin kaydettiği gollerle durumu 2-2'ye getirdi. Karşılaşmanın 90 dakikalık normal süresi 2-2 sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

Mücadelenin 104. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Deulofeu, Watford'a 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Watford, 18 Mayıs'ta oynanacak finalde Manchester City'nin rakibi oldu.

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