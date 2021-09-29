Star.com.tr 29 Eylül 2021 Çarşamba 22:27 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 22:52

Milli futbolcu Ozan Tufan Premier Lig'de Watford ile ilk maçına geçtiğimiz hafta Newcastle United karşısında çıkmıştı. Bu hafta Leeds United ile karşı karşıya gelecek Watford'da Ozan Tufan sürprizi yaşanabilir. İngiliz medyasına göre milli yıldız Tom Cleverley'nin sakatlığından dolayı maça ilk 11'de başlayacak.

OZAN TUFAN İLK KEZ İLK 11'DE



Milli futbolcu Ozan Tufan Watford'da çıktığı ilk maçta Tom Cleverley'nin sakatlanarak oyundan çıkmasından sonra oyuna dahil olmuştu. Leeds United maçında da oynaması beklenmeyen Tom Cleverley'nin yerine Ozan Tufan'ın oynayacağı iddia edildi.

OZAN TUFAN'IN NEWCASTLE MAÇI PERFORMANSI



Dakika: 45

İsabetli pas: 17/22 (77%)

Önemli paslar: 4

Orta (İsabetli): 1 (0)

Kaleyi bulmayan şut: 1

Top sürme girişimleri (başarılı): 2 (1)

Kazanılan ikili (mücadele): 5 (1)

Kazanılan hava topu (mücadelesi): 1 (1)

Top kaybı: 10

Faul: 1

OZAN TUFAN "EN BÜYÜK HAYALİM" DEMİŞTİ



Milli futbolcu Ozan Tufan 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 3'üncü maçı Letonya karşılaşması öncesi basın toplantında konuşmuştu. "Hayalim Premier Lig'de oynamak" diyen milli yıldız bu hafta Leeds United karşısında sahaya ilk 11'de çıkacak.

OZAN TUFAN LİG KUPASI'NDA DA FORMA GİYMİŞTİ



İngiltere Lig Kupası'ndaki 3. tur mücadelesinde Watford, 2. lig (Championship) takımlarından Stoke City'yi ağırlamıştı. Karşılaşmada milli futbolcu Ozan Tufan da forma giymişti.

Stoke City, Powell'ın 25, Clucas'ın 80 ve Tymon'un 85. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı ve son 16 takım arasına girdi. Watford'ın golünü 61. dakikada Fletcher kaydetti.

Watford'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ozan, 90 dakika sahada kaldı.