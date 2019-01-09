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Watford'un Ozan Kabak ısrarı sürüyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'un Ozan Kabak transferinde son aşamaya geldiği iddia edildi.

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STAR SPOR

Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Galatasaray'da yoluna devam edeceğini açıklayan genç yıldız Ozan Kabak için yeni bir iddia ortaya atıldı. 'transfermarketweb'in iddiasına göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford, Ozan Kabak transferinde son aşamaya geldi.

Watford'un transferdeki en büyük rakibinin İtalyan devi Roma olduğu belirtilen haberde Premier Lig ekibinin 7.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kullanarak Ozan Kabak'ı transfer etmesinin an meselesi olduğu aktarıldı.

Ozan Kabak son yaptığı açıklamada transfer teklifi almadığını söylemişti. Genç yıldız bu sezon Galatasaray formasıyla 4'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 17 karşılaşmada görev yaptı.

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