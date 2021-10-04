4 Ekim 2021 Pazartesi 13:41 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 13:41

Premier Lig takımı Watford, hafta sonunda Leeds United'a 1-0 yenildiği maç sonrası teknik direktör Xisco Munoz ile yollarını ayırmıştı. İspanyol hocanın ayrılığı sonrası vakit kaybetmeden yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Watford yönetimi, Claudio Ranieri ile anlaşma vardı. İtalyan çalıştırıcı, imzayı atmak için Watford'un antrenman tesislerine geldi.

Daha önce İngiltere'de Chelsea, Leicester City ve Fulham'ı çalıştıran 69 yaşındaki Ranieri, kariyerinde 4. kez bir İngiliz takımının başına geçecek.

Claudio Ranieri, Watford ile ilk maçında, 16 Ekim'de Liverpool'a karşı mücadele verecek.

Ozan Tufan'ın da formasını giydiği İngiliz takımı, 7. haftası geride kalan Premier Lig'de 7 puanla 15. sırada yer alıyor.