Wayne Rooney, çalışmak istediği 2 takımı açıkladı

Wayne Rooney, Birmingham City ve Plymouth Argyle'daki hayal kırıklığı yaratan dönemlerinin ardından, teknik sorumlu olarak yalnızca iki takım için göreve dönmeyi düşüneceğini açıkladı.

Eski Manchester United ve İngiltere golcüsü, teknik direktörlük kariyerinde şu ana kadar beklenen başarıyı yakalayamazken, son iki görevinde de oldukça erken bir şekilde görevden alındı. Buna rağmen Rooney, belirli iki kulüpten teklif gelmesi hâlinde yeniden kulübeye dönme ihtimalini tamamen dışlamış değil.

Bu ayın başında olası bir geri dönüş hakkında konuşan Rooney şunları söyledi: "Evet, doğru şey olursa kesinlikle dönerim. Ama DC'de, Plymouth'ta, Birmingham'da yaşadığım gibi; evden uzakta olup çocuklarımın maçlarını ve pek çok anını kaçırdığım durumlara kendimi tekrar sokmam. Bu yüzden her şeyin doğru olması gerekiyor; aynı zamanda gerçekçi de olmalı. Yaptığım dört görevden sonra böyle bir fırsat çıkar mı? Açıkçası pek sanmıyorum. Bu da geri dönüşü daha karmaşık hâle getiriyor."

Wayne Rooney, hafta başında yaptığı açıklamada, kendisinden istenmesi hâlinde Manchester United'da Michael Carrick'in teknik ekibinde yer almaktan büyük mutluluk duyacağını söyledi.

Rooney bu konuda şöyle konuştu: "Elbette isterim. Bu hiç düşünmeden kabul edilecek bir şey. Bu arada iş dilendiğim falan yok, herkes bilsin. Ama bana böyle bir teklif gelirse, tabii ki kabul ederim. Bir kulüpte en önemli karar, teknik direktör atamasıdır."

Şimdi ise eski Everton oyuncusu, teknik direktörlüğe yalnızca Manchester United ya da Everton'dan teklif gelmesi hâlinde döneceğini açıkladı. Rooney ayrıca Carrick hakkında da dikkat çekici bir detayı paylaştı.

Cumartesi günü Football Focus programında konuşan Rooney şunları söyledi: "Geçen hafta da söyledim; Manchester United beni herhangi bir görev için çağırsa, seve seve giderim. Bu kulübü seviyorum, 13 yılımı orada geçirdim. Açıkçası Manchester United ve Everton, teknik direktörlük için geri dönebileceğim iki kulüpten başka bir şey değil. Michael[Carrick]için de durum böyle. Michael'ın başka kulüplerden teklifleri vardı ve yüzde yüz biliyorum ki Manchester United dışında hiçbir kulüpte geçici teknik sorumlu ya da teknik direktör olarak görev almazdı. Bu da kulübün onun için ne ifade ettiğini gösteriyor."