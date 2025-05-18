Wayne Rooney'e "Manchester United yazın kimi transfer etmeli?" diye soruldu. Efsane futbolcu 3 futbolcunun adını saydı.

Rooney yaptığı açıklamada "Fiorentina'dan David De Gea ve savunmaya da Crystal Palace'dan Marc Guehi'yi almalılar." dedi.

3. İSİM OSİMHEN

Rooney forvet olarak ise Victor Osimhen'in adını verdi. Eski futbolcunun bu açıklamasına sosyal medyada Manchester United taraftarının destek verdiği görüldü.

Victor Osimhen bu sezon performansıyla şampiyonluk yolunda Galatasaray'ı sırtlayan isim oldu.

BU SEZONKİ KARNESİ

39 maçta forma giyen Osimhen, 35 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.