İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2025 Pazar / 21 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8949
  • EURO
    43,4533
  • ALTIN
    4001.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Wayne Rooney'den eski takımına transfer tavsiyesi! ''Victor Osimhen'i gidin ve alın''
Spor

Wayne Rooney'den eski takımına transfer tavsiyesi! ''Victor Osimhen'i gidin ve alın''

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın efsane ismi Wayne Rooney eski takımı için transfer tavsiyesinde bulundu. Takıma 3 isim öneren Rooney forvet olarak Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen'i söyledi. İşte detaylar...

HABER MERKEZLİ18 Mayıs 2025 Pazar 15:39 - Güncelleme:
Wayne Rooney'den eski takımına transfer tavsiyesi! ''Victor Osimhen'i gidin ve alın''
ABONE OL

Wayne Rooney'e "Manchester United yazın kimi transfer etmeli?" diye soruldu. Efsane futbolcu 3 futbolcunun adını saydı.

Rooney yaptığı açıklamada "Fiorentina'dan David De Gea ve savunmaya da Crystal Palace'dan Marc Guehi'yi almalılar." dedi.

3. İSİM OSİMHEN

Rooney forvet olarak ise Victor Osimhen'in adını verdi. Eski futbolcunun bu açıklamasına sosyal medyada Manchester United taraftarının destek verdiği görüldü.

Victor Osimhen bu sezon performansıyla şampiyonluk yolunda Galatasaray'ı sırtlayan isim oldu.

BU SEZONKİ KARNESİ

39 maçta forma giyen Osimhen, 35 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.