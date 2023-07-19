DC United Teknik Direktörü Wayne Rooney'den bomba itiraf!

Rooney, Derby County'den karşılıklı rıza ile ayrılma kararının ardından 2021/2022 sezonu sonunda, oyuncu olarak iki yıl geçirdiği eski kulübü DC United'ın bu kez başına geçmişti.

Rooney geçen sezonun sonlarına doğru ilk maçına çıktığında D.C. ligin son sırasındaydı ancak Rooney'nin takımın başına geçtiği ilk sezonda MLS Doğu Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer aldılar.

Manchester United ve İngiltere'nin eski oyuncusu gelişinin bir parçası olarak aralarında Christian Benteke, Mateusz Klich ve Nottingham Forest'tan kiralık olarak katılan Lewis O'Brien'ın da bulunduğu 15 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Rooney, The Times'a yaptığı açıklamada, revizyonu tamamlamak için popüler video oyunu Football Manager'ın oyuncu alımı konusunda önemli bir keşif aracı olduğunu belirtti.

Yaptığı 15 transferin bir bölümünde Premier Leauge bağlantılarını kullanan Rooney, farklı oyuncular için Avrupa marketine de açılmış. Ama bir noktada yaratıcı olması da gerekmiş:

"Oyuncu pazarının büyük çoğunluğunu Güney Amerika oluşturuyor, biz de Football Manager ile anlaşma yaparak biraz reklam karşılığında bazı scout'lara erişim aldık. Bu isimler dünyanın dört bir yanında çalışarak oyunun hazır hale gelmesini sağlıyor. Gerçek bir Football Manager oyuncusu olan José Mourinho da geçmişte benzer bir yöntem izlemişti."

ARSENAL'LE MAÇI VAR



Çarşamba akşamı Washington'da – Türkiye saatiyle Perşembe sabaha karşı – Rooney, MLS All-Stars takımının teknik direktörü olarak Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Toplam 28 oyuncudan oluşan takımın yarısı Rooney tarafından, kalan yarısı ise hayranlar, medya, oyuncular ve MLS komisyoneri Don Garber tarafından seçildi. Tüm oyuncuların ise süre alması gerekiyor. Ama çok fazla değil, yoksa kulüplerinin menajerleri rahatsız olabilir.

Heyecan verici. Ama baş ağrıtıcı. Aslında tıpkı Soccer Aid'i yönettiği gibi, ama bir farkla. Rakip dünyanın en iyi takımlarından biri "ve ben Mikel Arteta'yı tanıyorum. Bizi hafife almayacaktır. Her maçı kazanmak ister ─ o öyledir."

"Pazartesi günü oyuncularla buluştum ve ilk mesajım 'Sahaya çıkın ve eğlenin' oldu. Onları bir şekle sokacağım ve basit detaylar vereceğim, çünkü o kadar çok değişiklik olacak ki bundan fazlasını yapmanız mümkün değil. Ama bence başaracağız. Çok iyi oyuncularımız var. Maçı Arsenal için zor bir oyun haline getirecekler. Pazartesi günü oyunculardan bazıları Beyaz Saray'a gitti. Bu büyük bir olay."

'AÇIL KALE' DİYE BAĞIRILMADAN AÇILAN KALECİSİ VAR



Rooney'nin All-Stars için seçtiği oyunculardan biri olan kalecisi Tyler Miller'ın merkezinde geliştirdiği farklı bir 'oyun' türü var. "Oyun şeklimizi tamamen değişitirdi" diyor Rooney. "İstatistiklere baktık ve onun kendini sahada ileride konumlandırması anlamında dünya futbolunun yüzde ikilik diliminde olduğunu gördük." Yani Miller'a "açıl kale!" diye birinin bağırmasına gerek kalmadan açılıyor.

"Miller'a sezonun başında, 'Senden yapmanı istediğim şey yüzünden biri bir gün sana orta sahadan gol atacak' dedim ve her maç biri bunu cidden denedi, nihayet Salt Lake'den bir oyuncu o golü attı. Sonra ona, 'Dert etme, sana bunun olacağını söylemiştim – Süpürücü kaleci rolünde oynayarak muhtemelen 10 tane de golü engellemişsindir' dedim."