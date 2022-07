Siyah-beyazlı takımın Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hollandalı oyuncu, "Transfer sürecim biraz uzun sürdü. Başka teklifler vardı. Doğru kararı vererek Beşiktaş'ı seçtim. Beşiktaş özel bir takım." dedi.



"Sosyal medyadan bir sürü kişi Beşiktaş'a gelmem için bana, akrabalarıma, arkadaşlarıma mesaj attı. Evime kitap, hırka, Türk yemekleri gibi hediyeler geldi." ifadelerini kullanan Weghorst, "Beşiktaş'ı tercih etmemdeki en büyük faktör, bu istekti. Binlerce mesaj, taraftarların ilgisi ve çok istemesi beni çok iyi hissettirdi. Bu kadar sevgi ve sıcak ilişki varsa taraftarla özel ve benzersiz bir bağ oluşturabiliriz diye düşündüm. Bunu kariyerimde hiç yaşamadım. Bu kadar çok ilgi ve istek beni çok mutlu hissettirdi. Bu ilgiyi kim yaşasa mutlu olurdu." diye konuştu.

Weghorst, taraftarların hediyelerine şampiyonluklarla cevap vermek istediğini söyleyerek, "Beşiktaş için ne gerekiyorsa her şeyi sahada sergileyip, başarılı bir takım göstermek istiyorum. Hediye karşılığı olarak umarım kupalar, şampiyonluklar kazanacağız ve harika başlayan bağ unutulmaz bir yılla beraber daha da kuvvetlenecek." açıklamasında bulundu.

- "BEŞİKTAŞ'IN VE TÜRKİYE'NİN EN İYİ SEÇENEK OLDUĞUNU HİSSETTİM"

Kendisine gösterilen ilginin mutluluk verici olduğunu yineleyen Weghorst, "Benim için yeni bir mücadele ve yeni bir macera. Bu mücadeleden dolayı heyecanlıyım. Daha önce Türkiye ile çok fazla iletişimim olmamış, teklif gelmemişti ama bildiğim en net şey Türk taraftarların harika ve coşkulu olduğuydu. Beşiktaş'ın ilgisi 1 ay önce başladı. Bu ilgiyi görünce kendimi iyi hissettim. Taraftarları ve ülkeyi düşündüğümde kariyerim için çok iyi bir adım ve mücadele olacağını hissettirdi. Beşiktaş'ın ve Türkiye'nin en iyi seçenek olduğunu hissettim. Süreç heyecanla ilerledi. Çok iyi başlayan bu sürecin iyi şekilde devam edeceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Takım içinde sıcak bir şekilde karşılandığını ve kendini iyi hissettiğini dile getiren Beşiktaşlı oyuncu, Mario Gomez ile kıyaslanmasıyla ilgili olarak, "Gomez inanılmaz bir futbolcu. Almanya'da oynadığım için kendisini tanıyorum. Beşiktaş'ta muazzam işler çıkardı. Gomez'e saygı duysam da ben başka bir oyuncuyla karşılaştırılmayı seven biri değilim. Ben kendi özelliklerimi yansıtıyorum. Bazı benzerlikler olabilir. Ancak ben kendi özelliklerimle öne çıkmak, ve burada Gomez kadar başarılı olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "BU SİSTEME ALIŞKINIM"

Transferi sürecinde teknik direktör Valerien Ismael ile konuştuğunu ve kendisinden ne istendiğini bildiğini açıklayan Weghorst, şunları kaydetti:

"Transfer sürecinde hocamızla konuştuk. Benimle ilgili neler düşündüğünü, takıma neler katacağımı net biliyorum. Hocamın istediklerinin bende var olduğunu biliyorum. İki forvetli sistemde sürekli baskının yüksek olması, enerjik ve tempolu oynamak gerekiyor. Bu oyun içinde forvet olarak tempoyu yüksek tutmam lazım. Hocam benden bunu bekliyor. Bu sisteme alışkınım. Almanya'da uzun süre bu sistemde oynadım. Bütün bunlardan sonra gol atmam bekleniyor. Sürekli ceza sahası içinde olup, gollerle katkı vermem gerekiyor. Hocanın istediği oyuncu tipi olduğumu söyleyebilirim. Forvet olarak en büyük görevim maksimum gol atmak. Almanya'da gol kralı olmak isterdim ama rakiplerim Haaland ve Lewandovski'ydi. Onların arkasında üçüncü olmak beni tatmin ediyor. Her zaman en iyisi olmak gerekiyor. Türkiye'de de her forvet gibi gol kralı olmak istiyorum. Adım adım düşünüyorum. Şu anda buradayım ve mutluyum. Ligin başlaması için taraftarlarla o atmosferi yaşamak içir sabırsızlanıyorum. Burada hedefim adım adım her maçı ve şampiyonluğu kazanmak. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadım. Kısa vadede en büyük hedefim Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp, goller atmak. Geleceğin neler getireceğini kimse bilemez. Taraftarlarımızla beraber çok iyi bir sezon geçirmek için sabırsızlanıyorum."

- "NE YAPMAM GEREKİYORSA YAPACAĞIM"

Forvet oyuncularının baskı altında kalmasını değerlendiren Weghorst, "Beşiktaş gibi oynadığı tüm kulvarlarda kupa için yarışan takımın çok iyi oyuncuları ve rotasyon imkanı olması lazım. Beşiktaş gibi bir takımın forveti olmak baskıyı beraberinden getirir. Kulüp beni seçiyorsa, gol atmak zorundayım. Bu baskı çok doğal bir süreç. Kariyerimde şimdiye kadar çok gol attım. Burada da bunu yapmamak için bir sebep yok. Beşiktaş'ta kalbimle oynayıp savaşarak ne yapmam gerekiyorsa yapacağım. Önde oynamamız ve çok gol atmamız lazım." dedi.

Hollandalı oyuncu, Michy Batshuayi'nin geçen sene şanssızlıklar yaşadığını ancak kendisinin iyi bir futbolcu olduğunu aktardı.

Henüz takımla birlikte tam olarak çalışamayan Hollandalı oyuncu, kampı şu sözlerle değerlendirdi:

"Üç haftalık tatilin son haftasında fiziksel olarak hazırlanmaya başlamıştım. Şimdi hem idmanlarda hem çeşitli testlerde yer alıyorum. Hocalarımın yapması gereken kondisyon yüklemesi var. Sahada olmak ve topla idman yapmak için sabırsızlanıyorum. Diğer arkadaşlarımın fiziksel antrenmanlarını yapmam gerekiyor. Oyun sistemimizde topu kaybettikten sonra geri kapma, baskı yapma mantalitemiz olduğu için bu tür idmanları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Herkes bu durumdan memnun. Savaşan, baskı yapan takım olmak için bu kampta hepsini yapmamız gerekiyor. Bu yüzden de mutluyum."

Saha dışında iyi insan olmayı hedeflediğini söyleyen Weghorst, "Saha içinde ve saha dışındaki kariyerim benzer. Ben net ve duygusal bir insanım. Hislerimi yoğun yaşarım. Saha içinde takım için her şeyi veren, başarı için savaşan biriyim. Saha dışında da benzerim. Öncelikli hedefim iyi bir insan ve iyi bir baba olmak." diyerek sözlerini tamamladı.