Weghorst gidiyor, Harry Kane geliyor

Manchester United, Wout Weghorst'un beklentileri karşılamamasının ardından forvet arayışlarına başladı.

Harry Kane'i gündemine alan Kırmızı Şeytanlar gelecek sezon için Tottenham ile görüşmelere hazırlanıyor.

Daily Mail'in haberine göre, Manchester United'ın gelecek sezon forvet bölgesine Harry Kane'i transfer etmek istediği öne sürüldü.

BONSERVİSİ 100 MİLYON STERLİN

Ayrıca haberde Tottenham'ın 29 yaşındaki forvet için 100 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli beklediği kaydedildi.

2013 yılından beri Tottenham forması giyen İngiliz forvetin, mevcut sözleşmesi Haziran 2024'te bitiyor.

Harry Kane, Tottenham Hotspur formasıyla çıktığı 429 resmi maçta 274 gol atıp 63 asist kaydetti.