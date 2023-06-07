Weghorst için açıklama: Onun için çok acı verici

Geride bıraktığımız sezonun ortasında Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a kiralık olarak giden Wout Weghorst, yeterli performans gösterememiş, Taraftar ve İngiliz medyası tarafından sert eleştirilere maruz kalmıştı.

Weghorst için yapılan "Yanlış sporu seçmiş olabilir" söylemlerinin doğru olmadığı ve çok ileri gidildiğini vurgularken, 'Bu yorumlar oldukça sert. Futbol sporu elbette sadece Manchester United değil, AZ, Beşiktaş... Orada harika bir işler çıkardı' dedi.

Perez aynı zamanda, "Ligde sıfır gol atması elbette onun için çok acı verici. Ve bunu daha önce de konuşmuştuk, ama elbette Manchester United formasıyla, sınırlı tekniği ve diğer tüm sınırlamalarına baktığımızda bu iyi gözükmedi' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde bir başka İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'un, 30 yaşındaki Wout Weghorst ile ilgilendiği iddia edilmişti.