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Spor

Weghorst transferinde Alman tehlikesi! Menajeri açıkladı...

Wout Weghorst'un menajeri Mithat Halis, Hollandalı golcünün Beşiktaş'taki geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Halis, Weghorst'un Beşiktaş'ta kalmak istediğini ancak yıldız futbolcuya Eintracht Frankfurt'un da talip olduğunu söyledi.

22 Aralık 2022 Perşembe 10:21 - Güncelleme:
Weghorst transferinde Alman tehlikesi! Menajeri açıkladı...
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Wout Weghorst'un Beşiktaş'a transferinde transferinde önemli rol oynayan FIFA menajeri Mithat Halis, Hollandalı futbolcunun geleceği hakkında konuştu.

"SATIN ALMA OPSİYONU 10 MİLYON AVRO"

Halis, "Weghorst, Beşiktaş'tan neden ayrılsın? Weghorst'un satın alma opsiyonu 10 milyon avro. Bunu ödeyip, sözleşmesini uzatınca dedikodu kalmaz." diye konuştu.

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"WEGHORST KALMAK İSTİYOR"

Mithat Halis ayrıca, "Weghorst, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Taraftar da onu istiyor. Beşiktaş bu parayı ödeyemeyeceğini söylerse, o zaman durum değişir. Bu parayı başka bir takım ödeyebilir." şeklinde konuştu.

"FRANKFURT, WEGHORST'U İSTİYOR"

Alman ekibi Frankfurt'un da golcü futbolcuyu istediğini söyleyen Mithat Halis, "Eintracht Frankfurt, Weghorst'u almak istiyor. Orada Kolo Muani ile Weghorst'u yan yana oynatmak istiyorlar" dedi.

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14 MAÇTA 6 GOL, 4 ASİST

Beşiktaş'ta bu sezon 14 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 6 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.

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