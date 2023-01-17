Weghorst'tan sonra şimdi de Jackson Muleka! Başkan transferi resmen doğruladı

Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un ayrılığının ardından Jackson Muleka ayrılığı da gerçekleşebilir. Jackson Muleka için devreye giren Mısır ekiplerinden Al-Ahly'nin başkanından transfer için açıklama geldi.

JACKSON MULEKA'YA SÜRPRİZ TALİP!

Ara transferde yıldız golcüsü Wout Weghorst'un Manchester United'a transferiyle forvette rotasyonu azalan Beşiktaş'ta diğer bir golcü Jackson Muleka'ya Mısır'dan talip var. Al-Ahly'nin Kongolu oyuncu için siyah-beyazlılarla görüşme yaptığı iddia edildi.

BAŞKAN DOĞRULADI

Al-Ahly Başkanı Adly Al-Qai, Jackson Muleka ile ilgilendiklerini ve siyah-beyazlılarla pazarlık yaptıklarını doğruladı. Al-Ahly'nin resmi yayın organına konuşan Al-Qai, Muleka'yı Mazembe'de forma giydiği dönemden beri takip ettiklerini de belirtti.

Bunun yanı sıra Muleka'nın kariyer planlamasını Avrupa odaklı yaptığı ileri sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Jackson Muleka, bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 17 resmi maça çıkarken bunların 11'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 875 dakika süre alan Kongolu golcü, 5 gol ve 1 asistle skora etki etti.