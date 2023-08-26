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Spor

Welinton: Beşiktaş sözleşmemi uzatmak istemedi

Pendikspor'da forma giyen Welinton açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu Beşiktaş'ta yaşadığı ayrılık dönemi hakkında da konuştu.

26 Ağustos 2023 Cumartesi 23:26 - Güncelleme:
Welinton: Beşiktaş sözleşmemi uzatmak istemedi
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Pendikspor, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Pendikspor'un tecrübeli stoperi Welinton, Beşiktaş ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

'BEŞİKTAŞ SÖZLEŞME UZATMAK İSTEMEDİ'

Beşiktaş'tan ayrılık süreci ve Pendikspor'a imza atma süreciyle ilgili soruya 34 yaşındaki futbolcu, "Futbol bu tarz şeylere açık bir oyun. Dolasıyla Beşiktaş'la sözleşmem sona ermişti. Çok iyi arkadaşlıklar biriktirdim. Sözleşme uzatmak istemediler. Sonra önüme Pendikspor gibi bir fırsat çıktı. Ben de değerlendirmek istedim. Çok mutluyum bana o fırsatı verdikleri için Her şey güzel ve yolunda." ifadelerini kullandı.

'BURADA MUTLUYUM'

Beşiktaş'la oynanan maçta eski takımına karşı oynamanın nasıl bir his olduğunun sorulması üzerine Brezilyalı oyuncu, "Beşiktaş'ta birçok arkadaşım var. Yıllarca orada futbol oynadım. Şunu da söyleyeyim; biz geçen hafta oraya kazanmaya gitmiştik. Sonuç olarak Pendikspor'un futbolcusuyum. Böyle bir fırsat verdiler bana. Dolasıyla onlar için alın teri döküyorum. Çok iyi arkadaşlıklarım var. Hala görüşüyoruz, akşamlar buluşup yemeğe gidiyoruz. Telefonum hiç susmuyor diyebilirim açıkçası. Ama şu an Pendikspor'un futbolcusuyum. Olduğum yerde mutluyum." diye konuştu.

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