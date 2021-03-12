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Spor

Welinton: Kendi kalitemi şu an sahaya koyuyorum

Beşiktaş'ın Başakşehir'i deplasmanda 3-2 yendiği mücadelede takımının 2. golünü atan Welinton, karşılaşma sonrasında konuştu.

12 Mart 2021 Cuma 21:14 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 21:14
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Kendini iyi hissettiğini kaydeden Brezilyalı stoper Welinton, "Bizim için büyük bir maç ve iyi bir skor oldu. Golümle birlikte takımım kazandığı için çok mutluyum. İlk geldiğimde 1 ay boyunca orada bir adaptasyon dönemi yaşadım. 3 haftadan sonra formum yükseldi. Kendi kalitemi şu an sahaya koyuyorum. Böyle de devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Josef de Souza ile birlikte gol attıkları belirtilen Welinton, "Souza olsun, Silva olsun bu isimler çok kullanılıyor. Souza ile 11 yaşından beri beraberim, futbola birlikte başladık. Yola beraber devam ediyoruz. Bugün de çok önemli bir gol attı." dedi.

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