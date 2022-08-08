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Spor

Welinton'a Suudi Arabistan'dan talip çıktı

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ettifaq'ın Welinton Souza için Beşiktaş'a teklifte bulunduğu iddia edildi.

8 Ağustos 2022 Pazartesi 19:16 - Güncelleme:
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Beşiktaş'a, Brezilyalı stoperi Welinton Souza için resmi teklif geldi.

A Spor'un haberine göre, Arabistan ekibi Al Ettifaq, 33 yaşındaki futbolcu için 1 milyon euro'luk resmi transfer teklifinde bulundu. Bu gelişme sonrası taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

Welinton'un da Arabistan'a gitmeye sıcak baktığı ve bu düşüncesini siyah-beyazlı yönetim ile paylaştığı kaydedildi.

1.81 boyundaki tecrübeli futbolcu Sergen Yalçın döneminde Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer edilmişti. Welinton geçen sezon 30 maçta 2248 dakika süre aldı, 12 sarı kart ve 1 de kırmızı kart gördü. Welinton bu sezon başlamadan önce sakatlandı ve 3 hafta formasından uzak kalacak.

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