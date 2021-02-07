Wellinton: Bir aile gibiyiz

07 Şubat 2021 Pazar 21:36 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 21:36

Konyaspor karşısında kazanmaya inandıklarını dile getiren Welinton, "Çok çok iyi mücadele ettik, çok zor bir maç oldu, neredeyse 70 dakika 10 kişi oynadık ama kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı ve biz de kazandık. Şimdi önümüzde başka bir maç var ve bu maçı da kazanmak zorundayız." dedi.

Vida'nın kart görerek cezalı duruma düşmesini de değerlendiren Welinton, "Kim oynarsa oynasın, oynamayan oynayanı destekliyor. Bir aile gibiyiz. Kimin oynadığı önemli değil kazanalım yeter. Hocanın seçimi, Montero ile oynadığımız zaman da kazandık." şeklinde konuştu.