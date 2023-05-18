Wembanyama: En kısa sürede bir yüzük kazanmak istiyorum

Ülkesi Fransa'nın, milli yıldızları Tony Parker ile Boris Diaw'ın San Antonio Spurs'teki kariyerleri nedeniyle San Antonio Spurs ile kurduğu özel bağdan bahsetmiş olan yıldız oyuncu Wembanyama, Spurs'ün Draft Lotaryasını kazanmasından dolayı kendisinin ve ailesinin memnun olduğunu belirtti. Fransız yıldız NBA Draftları için büyük bir heyecan duyduğunu da sözlerine ekledi.



Wembanyama: "Kalbim küt küt atıyor resmen. Tanıdığım ve sevdiğim herkes yanımda. Hayatımın geri kalanında unutmayacağım gerçekten özel bir an. "Bir an önce bir şampiyonluk yüzüğü kazanmak istiyorum. O yüzden hazır olun." diye konuştu.