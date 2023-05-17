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Spor

Wembanyama: Fransa ile Spurs arasında özel bir ilişki var

NBA Draftı'nda San Antonio Spurs tarafından 1. sıradan seçilmesi beklenen Victor Wembanyama, ülkesi Fransa ile San Antonio Spurs arasında özel bir ilişki olduğunu söyledi.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:16 - Güncelleme:
Wembanyama: Fransa ile Spurs arasında özel bir ilişki var
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Dün geceki Draft Lotaryasında Spurs'ün 2023 NBA Draftı'nın 1 numaralı seçimini kazanması sonucundan dolayı memnun görünen ve "Bugün güzel bir gündü" şeklinde tweet atmış olan Wembanyama, Spurs ile Fransa arasında özel bir bağ olduğunu açıkladı:

"Fransa ve Spurs arasında tabii ki Tony (Parker) ve ayrıca Boris (Diaw) sayesinde özel bir ilişki var. Ülkenin yarısının, hatta hepsinin Spurs'ün 1. sıra hakkını almasını istediğini biliyordum. Ve insanlara baktığımda herkes oldukça mutlu gözüküyordu, ben de öyleydim."

Parker, Spurs ile 17 sezon geçirmiş ve bu süre zarfında dört şampiyonluk kazanarak, 2007'de de Finaller MVP'si ödülünü kazanmıştı. Ayrıca NBA tarihinin en iyi Fransız oyuncuları arasında sayılabilecek olan Diaw ise, kariyerinin beş sezonunu Spurs'ta geçirmiş ve 2014'te Parker ile birlikte şampiyonluğa ulaşmıştı.

Wembanyama, seçimin San Antonio'ya gideceğini önceden hissettiğini de sözlerine ekledi.

  • Wembanyama
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