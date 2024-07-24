Wendel olmazsa Galatasaray'da yeni hedef belli oldu

Transfer sezonunun başından bu yana orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, planlanan zamanda bu konuda başarılı olamadı. En kötü ihtimalle ikinci kamp çalışmalarına kadar transferleri bitirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk için kritik öneme sahip olan orta saha ve sağ bek transferlerinde oyuncuları getiremedi. Torreira'nın yanına düşünülen Wendel için Zenit'le pazarlıklarını sürdüren Cim-Bom, bu transferden vazgeçmek üzere. İki taraf arasında yapılan görüşmelerin bonservis bedelindeki anlaşmazlık nedeniyle sonlanabilir.

ZENİT'TE OYNAMAYA DEVAM

Rus gazeteci Gennadiy Orlov, Galatasaray'ın Wendel transferiyle ilgili yaptığı haberde şu ifadeleri kullandı: "Wendel'in bu hafta takımdan ayrılma ihtimali çok düşük. Cumartesi günü Rubin Kazan'la oynanacak olan mücadelede sahada olmasını bekliyorum. Galatasaray onu istiyor ama daha düşük bir bonservisle kadrosuna katma peşinde." Öte yandan Zenit, Torino'dan Ivan Ilic'i kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor. Rus takımı, bu transferi bitirmeden Wendel'in ayrılığına izin vermiyor. Ilic'in Rusya'ya gidişi ise siyasi nedenlerle zor gözüküyor. Çıkan bu pürüzler, Sarı-Kırmızılı Yönetim'in işini zorlaştırıyor.

UKRAYNA İLE İLK TEMAS KURULDU

Rus basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, Wendel transferinde işi zorlaştığı için başka isimlere yöneldi. Cim-Bom, Dinamo Kiev forması giyen Mykola Shaparenko için ilk teması kurdu ve oyuncu için bilgi istedi. Okan Buruk'un çok istediği Wendel için kısa bir süre daha beklenecek. Brezilyalı yıldızın transferi gerçekleşmezse Shaparenko için gaza basılacak. Fakat 25 yaşındaki Ukraynalı oyuncunun transferi de kolay gözükmüyor. Şampiyonlar Ligi elemelerinde boy gösterecek olan Dinamo Kiev, bu turları başarıyla geçerse yıldız oyuncusunu bırakmak istemiyor. Ülke basınındaki haberlerde; Kiev'in Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde ayrılığa izin verebileceği belirtildi.

Mykola Shaparenko