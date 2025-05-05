Wenger: Bu kural değişmeli

FIFA Gelişim Direktörü olarak görev yapan Arsene Wenger, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Manchester United - Tottenham finali ihtimalinin ardından çarpıcı bir fikir ortaya attı.

Wenger, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takımın bir sonraki yıl otomatik olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılması kuralının değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

UEFA'nın bu kuralı incelemesi gerektiğini söyleyen Fransız futbol insanı, "UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takımlar, bir sonraki yıl Avrupa Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazanmalılar ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılması zorunlu olmamalı. Özellikle de Premier Lig'den beş takımın katılım hakkı düşünüldüğünde." dedi.

Açıklamalarını sürdüren Wenger, "Bence bu, UEFA'nın düşünmesi ve gözden geçirmesi gereken bir konu. Öte yandan Avrupa Ligi'ne odaklanılması, ilginç ve motive edilmesini sağlamak için kazanan takımlara bu ödülü (Şampiyonlar Ligi katılım hakkı) vermeniz gerektiğini söyleyenler de olacaktır." sözlerini sarf etti.

İNGİLİZ FİNALİ İHTİMALİ

UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde bu sezon İngiliz takımları karşı karşıya gelebilir. UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Manchester United, Athletic Bilbao'yu deplasmanda 3-0 yenmiş ve büyük bir avantaj elde etmişti. Tottenham ise sahasında ağırladığı Bodo/Glimt'i 3-1'lik skorla mağlup etmişti.

UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş karşılaşmaları 8 Mayıs Perşembe günü oynanacak.