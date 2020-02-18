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Spor

'Wenger'i alamadık onu alacağız'

Fransa Ligi takımlarından Rennes, kulüp başkanı (kulüp genel müdürü) pozisyonunda bulunan Olivier Letang ile yolları ayırmasının ardından Arsene Wenger'e teklif yaptı ancak olumsuz yanıt aldı. Bu gelişmenin ardından gündeme Damien Comolli geldi.

18 Şubat 2020 Salı13:43 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 13:43

Fransa Ligi takımlarından Rennes'de kulüp başkanı (kulüp genel müdürü) pozisyonunda bulunan Olivier Letang'ın işine son verilmesinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'den ayrılan Damien Comolli, Rennes'in gündemine geldi.

Fransız basını, futbolun planlaması ve transfer operasyonları için deneyimli bir ismi göreve getirmek isteyen Rennes'in başkanı François-Henri Pinault'un Damien Comolli'yi de listesine aldığını duyurdu.

Rennes'in listesinde Comolli'nin yanı sıra Olivier Pickeu (Angers), Nicolas Holveck (Monaco), Gauthier Ganaye (Nice eski kulüp müdürü), Vincent Tong-Cuong (St.Etienne eski kulüp müdürü) ve eski kulüp genel müdürü Rene Ruello'nun oğlu Pierre Ruello olduğu öne sürüldü.

Öte yandan Rennes'in, şu an FIFA için çalışan ünlü Fransız teknik adam Arsene Wenger'e de teklif götürdüğü ancak ret cevabı aldığı belirtildi.

(Sporx)

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