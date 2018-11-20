Werner Lorant'tan Mesut Özil'e destek

Bild’a konuşan 70 yaşındaki Alman teknik adam, “Mesut Özil ve Başkan Erdoğan birlikte fotoğraf çektirmiş, ne var bunda? Mesut, Türk kökenli bir oyuncu. Neden başkanıyla birlikte fotoğraf çektirmesin ki? Dünya Kupası’ndaki başarısızlığın bu fotoğrafla ilgisi yok. Gazetecileri bu algı nedeniyle kınıyorum” ifadelerini kullandı.