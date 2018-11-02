Wesley Sneijder'den derbi paylaşımı
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de karşı karşıya gelirken Wesley Sneijder de eski takımına destek verdi
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de karşı karşıya gelirken Wesley Sneijder de eski takımına destek verdi
Al Gharafa'da forma giyen Wesley Sneijder, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'a başarı diledi.
Instagram'dan Galatasaray taraftarının koreografisini paylaşan Sneijder, "Haydi Cimbom" yazdı ve sarı-kırmızı kalp emojisi bıraktı.
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