12 Nisan 2021 Pazartesi 22:50 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 22:50

Küme düşmeme mücadelesi veren ev sahibi ekip, rakibi karşısında üstün bir oyun sergiledi ve 3-0 gibi net bir skorla galip ayrılmayı başardı.

West Bromwich'e galibiyeti; 32. dakikada Matheus Pereira, 35. dakikada Matt Phillips ve 69. dakikada Callum Robinson'ın ayağından gelen goller getirdi.

DIAGNE VE OKAY'DAN ASİST

Mücadeleye ilk 11'de başlayan eski Galatasaraylı Mbaye Diagne ile milli futbolcu Okay Yokuşlu, gösterdikleri performansla dikkat çektiler. Diagne Phillips'in golünde, Okay ise Robinson'ın golünde asist yaparak galibiyette pay sahibi oldular.

OKAY İKİ ALANDA ZİRVEDE

Okay Yokuşlu ayrıca, West Bromwich'in maçta en çok top çalan ve en çok ikili mücadele kazanan oyuncusu olmayı başardı.

West Bromwich, bu galibiyetle puanını 24'e yükseltti. Southampton ise 36 puanda kaldı.