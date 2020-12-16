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Spor

West Bromwich'te Bilic'in görevine son verildi

İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'da Hırvat teknik direktör Slaven Bilic ile yollar ayrıldı.

AA16 Aralık 2020 Çarşamba 16:57 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 16:57
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West Bromwich Albion Kulübü, 52 yaşındaki teknik direktör Bilic'in görevine son verildiğini duyurdu.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, kariyeri boyunca Hırvatistan Milli Takımı, ülkesinin Hajduk Split, Rusya'nın Lokomotiv Moskova, İngiltere'nin West Ham United ve Suudi Arabistan'ın El-İttihad ekiplerinde görev yapmış, Haziran 2019'da ise West Bromwich Albion'ın başına geçmişti.

Bilic yönetiminde geçen sezon İngiltere Championship'te ikinci sırayı alan West Bromwich Albion, Premier Lig'e yükselmişti.

Bu sezon Premier Lig'de 13 maçta 7 puan elde eden West Bromwich Albion, 19. sırada yer alıyor.

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