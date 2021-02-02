02 Şubat 2021 Salı 14:27 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 14:27

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci transferi sonrası Ozan Tufan'la ilgili yol haritası da çizilmiş oldu.

Sarı-lacivertliler son 1 ayda Mesut Özil, Osayi-Samuel, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci ile kadrosunu daha da güçlendirdi.

GELECEK SEZON BÖYLE OLMAYACAK

Ocak ayında yapılan bu transferlerin altında gelecek sezonun kadro planlaması da yatıyor. Sarı-lacivertliler sezon öncesi 18 transfer yaptı. Yeniden yapılanma çerçevesinde yapılan bu kadar çok transferin doğal olarak uyum süreci ile sıkıntıları oldu. Bu nedenle gelecek sezon için benzer bir yola gidilmeyecek.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Yaz ayı transfer döneminde nokta atış denebilecek birkaç isim kadroya dahil olacak. İki transfer döneminde yapılan 22 transfer ile takımın iskeleti oluşturulacak. Fenerbahçe’nin hedefi şampiyon olup Şampiyonlar Ligi’ne katılmak. Burada başarılı olmak için de birbirine alışmış uyum içinde bir kadro gerekiyor.

TRANSFERLER UZUN VADELİ BİR PLANIN PARÇASI

Dolayısıyla yaz ve kış transfer döneminde yapılan bu transferler aynı zamanda uzun vadeli bir planın da parçası. İlerleyen dönemlerde takım bu sayede daha az transfer yapması hedefleniyor.

İRFAN CAN TRANSFERİNDE OZAN TUFAN DETAYI

İrfan Can Kahveci transferinin bir diğer avantajı ise Ozan Tufan ile ilgili olacak. Ozan yurtdışından birçok kulübün takibinde.

İRFAN CAN SONRASI DAHA RAHAT PAZARLIK YAPILABİLECEK

Euro 2020 sonrası da iyi bir bonservis bedeli ile ayrılması söz konusu. İrfan Can’ın kadroya katılması sayesinde sarı-lacivertliler Ozan Tufan için daha rahat pazarlık yapabilecek.

OZAN GİDERSE O ROLÜ İRFAN CAN ÜSTLENECEK

Ozan Tufan giderse yerini doldurmak için uğraşmayacak. Bu rolü İrfan Can üstlenecek.

7 MİLYON EUROLUK TEKLİF GELMİŞTİ

Bu sezon performansıyla alkış alan Ozan Tufan için geçtiğimiz günlerde West Bromwich, masaya 7 milyon euro (62 milyon TL) ile oturdu.

YÖNETİM TEKLİFİ DÜŞÜK BULUP REDDETTİ

Ancak yönetim, hem şampiyonluk yolunda takımın en önemli isimlerinden biri olması hem de teklifin düşük bulunması nedeniyle İngiliz ekibine olumsuz yanıt verdi.

Skorer